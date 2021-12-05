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Каменский назвал второе место в снайперской гонке отличным результатом для Овечкина

11:37
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Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» новое достижение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джэкетс» (3:1) россиянин забросил свою 750-ю шайбу в лиге.

«Игра Овечкина радует всех тем, что он забивает. Все следят за ним и ждут голов. Поздравляем Александра, так держать! Второе место в снайперской гонке текущего сезона — отличный результат на данный момент. Это тот уровень, на котором Овечкин сейчас играет. Дай бог, чтобы забивал каждую игру. Хоккей — командный вид спорта. Самое главное, что он помогает своей команде. Чем больше Александр будет забивать, тем быстрее он догонит Гретцки. Хоккей — контактная игра. Пусть здоровье не подводит Овечкина, а мы будем пристально следить за его игрой», — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Овечкин занимает 4-е место по количеству голов в истории НХЛ. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801), третьим идет Яромир Ягр (766).

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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика