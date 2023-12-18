«Ванкувер» на выезде обыграл «Чикаго», Михеев забил победный гол
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 4:3.
В составе «Кэнакс» отличились Элиас Петтерссон, Дакота Джошуа, Брок Босер и Илья Михеев, Иван Задоров получил 17 минут штрафа за драку с Ризом Джонсоном. У «Блэкхокс» дубль оформил Ник Фолиньо, еще один гол забил Коул Гуттман.
После этого матча «Ванкувер» с 44 очками занимает второе место в Западной конференции, «Чикаго» с 19 очками — на последней строчке.
НХЛ
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«Чикаго» — «Ванкувер» — 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)
Голы: Фолиньо — 5 (Андерсон), 9:59 — 1:0. Петтерссон — 12 (бол., Миллер, Гронек), 18:15 — 1:1. Фолиньо — 6 (бол., Бедард, Курашев), 20:35 — 2:1. Джошуа — 7 (Гарлэнд, Блюгерс), 23:04 — 2:2. Босер — 23 (Миллер, Майерс), 23:45 — 2:3. Михеев — 10 (Майерс, Сутер), 35:41 — 2:4. Гуттман — 2 (бол., Бедард, Курашев), 46:44 — 3:4.
Вратари: Мразек — Демко.
Штраф: 13 — 23.
Броски: 28 (13+9+6) — 26 (5+14+7).
Наши: Зайцев (15.55/0/0) — Задоров (13.41/2/+3), Кузьменко (11.09/0/0), Михеев (15.41/3/+1).
17 декабря. Чикаго. United Center. 19302 зрителя
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|18
|11
|38
|2
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|17
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|30
|18
|12
|38
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|31
|18
|13
|36
|5
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|30
|15
|15
|32
|6
|Сент-Луис
|30
|15
|15
|31
|7
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|28
|12
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|28
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|9
|21
|19
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|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|45
|2
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|32
|21
|11
|44
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|17
|10
|38
|4
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|12
|19
|29
|5
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|32
|10
|22
|28
|6
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|13
|15
|27
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|30
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|21
|21
|8
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|29
|10
|19
|20
|18.12
|02:00
|
Каролина – Вашингтон
|- : -
|18.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Анахайм
|- : -
|18.12
|04:00
|
Вегас – Оттава
|- : -
|18.12
|04:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|31
|52
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|32
|44
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|30
|43
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|32
|23
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|31
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Мартин Джонс
Торонто
|3
|1.85
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87