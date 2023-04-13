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Сегодня, 10:53

Задоров: «Кажется, «русской ракетой» называли Буре? Мне до него далеко»

Мария Гусева
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Никита Задоров (справа).
Фото USA Today Sports

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отреагировал на слова главного тренера команды Дэррила Саттера, который назвал хоккеиста «русской ракетой» после его хет-трика в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:1).

«Кажется, такое прозвище было у Павла Буре? Мне до него, конечно, далеко, — цитирует пресс-служба клуба Задорова. — Он, вроде, два года подряд забивал по 65. Мне сказали попробовать зайти на хет-трик. В первый раз я попал в защитника, а во второй — просто закрыл глаза, как бы почувствовал, где находятся ворота, и получил удачный отскок. Это было здорово. Все сработало».

«Калгари» набрал 93 очка и занимает 9-е место в Западной конференции. Команда Саттера не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.

В текущем сезоне 27-летний Задоров провел за «Калгари» 82 матча и набрал 21 (14+7) очко.

Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
Дэррил Саттер
Павел Буре
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Главный тренер «Калгари» Саттер назвал Задорова «русской ракетой» после его хет-трика в матче с «Сан-Хосе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 51 30 111
2 Нью-Джерси 81 51 30 110
3 Рейнджерс 81 47 34 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 81 40 41 90
6 Вашингтон 81 35 46 79
7 Филадельфия 81 30 51 73
8 Коламбус 80 24 56 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 81 64 17 133
2 Торонто 81 49 32 109
3 Тампа-Бэй 81 45 36 96
4 Флорида 81 42 39 92
5 Баффало 80 40 40 87
6 Оттава 81 39 42 85
7 Детройт 81 35 46 80
8 Монреаль 81 31 50 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 81 46 35 106
2 Колорадо 80 49 31 105
3 Миннесота 81 46 35 102
4 Виннипег 81 46 35 95
5 Нэшвилл 80 41 39 90
6 Сент-Луис 81 37 44 81
7 Аризона 81 28 53 69
8 Чикаго 81 26 55 58
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 50 31 109
2 Эдмонтон 81 49 32 107
3 Лос-Анджелес 81 46 35 102
4 Сиэтл 81 46 35 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 81 37 44 81
7 Сан-Хосе 81 22 59 60
8 Анахайм 81 23 58 58
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14.04
15.04
13.04 02:00
Айлендерс – Монреаль
 4 : 2
13.04 02:30
Сент-Луис – Даллас
 2 : 5
13.04 05:00
Калгари – Сан-Хосе
 3 : 1
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Коннор Макдэвид

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И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 81 64
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Давид Пастрняк

Бостон

 81 60
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