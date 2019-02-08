Задоров назвал Овечкина величайшим снайпером в истории хоккея

Защитник "Колорадо" Никита Задоров высоко оценил нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. По словам игрока, Овечкин является лучшим российским игроком в НХЛ и лучшим снайпером в истории хоккея.

- Выходя против сильнейших команд вроде "Вашингтона" или "Питтсбурга", "Нэшвилла", "Виннипега" чувствуется другой эмоциональный фон, хотя это не означает, что я меньше настроен или собран перед матчем с любой другой командой, - цитирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ Задорова. - Лично для меня интереснее не командные дуэли, а все-таки личные, когда приходится играть против конкретных игроков вроде того же Овечкина.

- Каждый матч против него, как шахматная партия?

- Однозначно. Речь идет о лучшем игроке в истории российского хоккея. Когда оказываешься вместе с ним на льду, пытаешься держать его в поле зрения, чтобы сыграть ближе, не дать ему бросить. Все равно у него стремительный бросок, для которого ему не нужно много времени - об этом всегда нужно помнить.

- Бросок с ходу из левого круга вбрасывания сделал Овечкина знаменитым. Можно ли сказать, что этот его щелчок - одно из лучших, что есть в мировом хоккее?

- Он сделал его самым великим, на мой взгляд, снайпером в истории хоккея. Можно вспомнить, сколько забил Уэйн Гретцки, у которого вообще космическая статистика. Но Гретцки все же следует назвать плеймейкером. Бретт Халл тоже забивал невероятно много, но в моих глазах на звание величайшего снайпера тянет именно Овечкин.