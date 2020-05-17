Юдон не намерен переходить в «Барыс»

Нападающий «Монреаля» Шарль Юдон прокомментировал информацию о том, что он близок к переходу в «Барыс».

— Услышал эту новость одновременно со всеми. Даррен Диц прислал мне фотографии газет, где говорили о моем переходе в «Барыс», но это ерунда. Вообще ни с кем не разговаривал из «Барыса». Моя цель — играть за «Монреаль» в НХЛ, — цитирует Юдона RDS.

В нынешнем сезоне 25-летний Юдон сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 15 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Большую часть сезона канадский форвард провел в составе «Лаваля», где в 46 матчах регулярного чемпионата АХЛ записал в актив 35 (27+8) очков.