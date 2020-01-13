«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уверенно обыграла «Торонто» — 8:4. Первой звездой встречи был признан форвард хозяев Джонатан Юбердо, набравший 2 (1+1) очка. Он стал самым результативным игроком в истории клуба, превзойдя достижение Олли Йокинена (420 баллов в 567 играх). В активе канадского форварда 422 (144+278) очка в 513 встречах.

Также он стал вторым игроком в истории «Флориды», набравшим 60 очков не более чем в 45 играх. В сезоне 1999/2000 Павлу Буре понадобилось 44 матча.