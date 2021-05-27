Яшин похвалил Капризова за дебютный сезон в «Миннесоте»

Бывший нападающий сборной России, трехкратный участник Матча всех звезд НХЛ Алексей Яшин похвалил нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, проводящего первый сезон в североамериканской лиге.

«Кирилл — молодец. Хочу поздравить его, классный сезон. Мы с ним дружим, и я надеюсь, что у него все получится в НХЛ. Это один из лучших российских игроков в лиге прямо сейчас. Верю, что скоро он будет не только претендентом на приз лучшего новичка сезона, а станет настоящей суперзвездой НХЛ. Будем за него болеть. Но надеюсь, что серию выиграет «Вегас», — приводят «Известия» слова Яшина.

24-летний Капризов провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, на его счету 51 (27+24) очко. В плей-офф форвард набрал 2 (1+1) очка в 6 играх.

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Миннесота» играет с «Вегасом». Счет в серии до четырех побед — 3-3, решающая встреча состоится 29 мая.