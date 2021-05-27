Василевский: «Бишоп оформил два сухаря в седьмых матчах плей-офф. Может быть, я смогу сделать что-то такое»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский после победы в шестом матче серии плей-офф против «Флориды» (4:0) вспомнил розыгрыш Кубка Стэнли-2015, когда «Лайтнинг» в финале уступили «Чикаго».

Российский голкипер сделал второй шатаут в плей-офф в своей карьере.

«Да, это был мой первый сезон в НХЛ, и я тогда смотрел со стороны, как играет Бишоп, он был великолепен. Тогда он оформил два сухаря в седьмых, решающих матчах. Это было очень круто, и может быть, однажды я смогу сделать что-то такое. А то, что мы победили сейчас, и сухарь сделал я — это заслуга всей команды, мы отлично сработали. Я благодарю своих партнеров», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

«Тампа» вышла во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с победителем серии «Каролина» — «Нэшвилл» (3-2 в серии).