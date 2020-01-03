Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Монреалем» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он стал первой звездой встречи и отметился сэйвом скорпиона.

— Мне легче играть с 30-40 бросками, чем с 10, — цитирует Василевского официальный сайт лиги. — Я чувствовал себя довольно хорошо, мы отлично справились с блокировкой бросков, были продуктивны на синей линии в противоборствах, так что проделали хорошую работу.

Сэйв скорпиона? Это был довольно хороший бросок, но я смог сделать несколько неловких движений и каким-то образом спасти шайбу. На этот раз мне повезло. Никогда не сдавайся, верно?