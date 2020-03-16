«Все необходимое у нас теперь есть». Овечкин закупился в магазине на широкую ногу

Жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская показала в Instagram, как они сходили за покупками. Овечкин закупил в супермаркете две полные тележки товаров.

— Третий день подряд у нас такие закупки. Александр Михайлович закупает все, что можно. Точно. Все необходимое у нас теперь есть, — сказала Шубская.

Число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 3 тыс. 482, умерли 65 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

В США начинаются испытания вакцины от коронавируса COVID-19. Первый участник клинических испытаний получит экспериментальную дозу 16 марта.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется