Самсонов признан третьей звездой матча «Сиэтл» — «Торонто»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:1). Российский голкипер отразил 26 бросков из 27.

Первой звездой матча признали форварда Остона Мэттьюза — автора двух шайб.

Второй звездой признан нападающий Митчелл Марнер — на его счету три голевые передачи.