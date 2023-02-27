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Сегодня, 06:15

Самсонов признан третьей звездой матча «Сиэтл» — «Торонто»

Руслан Минаев
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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:1). Российский голкипер отразил 26 бросков из 27.

Первой звездой матча признали форварда Остона Мэттьюза — автора двух шайб.

Второй звездой признан нападающий Митчелл Марнер — на его счету три голевые передачи.

Илья Самсонов
Остон Мэттьюс
НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 60 34 26 77
4 Айлендерс 63 31 32 69
5 Питтсбург 59 29 30 67
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 60 19 41 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 58 45 13 95
2 Торонто 60 37 23 82
3 Тампа-Бэй 59 37 22 78
4 Баффало 58 31 27 66
5 Детройт 58 28 30 64
6 Флорида 61 29 32 64
7 Оттава 58 28 30 60
8 Монреаль 59 25 34 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 31 28 74
2 Миннесота 60 33 27 72
3 Колорадо 57 33 24 71
4 Виннипег 60 35 25 71
5 Нэшвилл 57 29 28 64
6 Сент-Луис 59 26 33 57
7 Аризона 59 20 39 49
8 Чикаго 58 21 37 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 59 35 24 76
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 60 32 28 72
4 Сиэтл 59 32 27 70
5 Калгари 60 27 33 66
6 Ванкувер 59 23 36 51
7 Сан-Хосе 60 18 42 48
8 Анахайм 60 19 41 45
Результаты / календарь
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
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26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
27.02 01:00
Рейнджерс – Лос-Анджелес
 5 : 2
27.02 02:00
Питтсбург – Тампа-Бэй
 7 : 3
27.02 03:00
Аризона – Нэшвилл
 2 : 6
27.02 03:00
Сиэтл – Торонто
 1 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 113
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 88
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 85
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 48
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 58 42
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

58 40
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 37 1.85
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 27 2.06
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 44 2.23
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