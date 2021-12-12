Вратарь «Далласа» Бишоп завершил игровую карьеру из-за травмы колена

Вратарь «Далласа» Бен Бишоп завершил игровую карьеру из-за травмы мениска правого колена.

«Ни для кого не секрет, у него дегенеративная травма колена, и он спустился в АХЛ. Он хотел сделать все, чтобы вернуться. В конце концов, пройдя весь процесс восстановления, он обнаружил, что это конец его карьеры», — сказал генменеджера «Далласа» Джим Нилл.

Ранее 35-летний американец был отправлен в АХЛ для набора формы после операции на колене. 11 декабря Бишоп был помещен в долгосрочный список травмированных, где останется до конца своего контракта, который истекает летом 2023 года.

Бишоп не сыграл в сезоне-2020/21 после перенесенной операции на колене. В последний раз он играл во втором раунде плей-офф с «Колорадо» в сезоне-2019/20.