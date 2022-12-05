Варламов — третий среди россиян по количеству сухих матчей в истории НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов не пропустил ни одной шайбы в матче против «Чикаго» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, голкипер поднялся на третье место по количеству сухих матчей в истории НХЛ среди российских вратарей.

У Варламова 37 матчей без пропущенных голов, столько же у Сергея Бобровского.

Лидирует в списке Евгений Набоков с 59 играми на ноль. Второе место у Николая Хабибулина — 46.