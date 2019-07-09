Виталий Кравцов рассказал об изучении английского языка в "Рейнджерс"

Нападающий "Рейнджерс" Виталий Кравцов рассказал о своем владении английским языком. Сейчас он живет в городе Стэмфорд (штат Коннектикут) в семье, которую клуб нашел для него. Там он говорит только по-английски, в том числе с тремя сыновьями, занимающимися хоккеем.

– Отец, когда мне было 10 лет, сказал, что мне надо выучить английский язык, если я хочу попасть в НХЛ, – цитирует Кравцова официальный сайт НХЛ. – Потому что в США или Канаде мне придется говорить по-английски. Это главный язык в мире.

Что касается жизни в семь, то мне это нужно, чтобы я мог общаться с ребятами, понимать тренера, разговаривать с генеральным менеджером. Так мне лучше, здесь я не дома. Тут приходится говорить по-английски.