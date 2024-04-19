Дебютный гол Чибрикова принес «Виннипегу» победу над «Ванкувером»

«Виннипег» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Для обеих команд это была последняя игра регулярки.

Автором победной шайбы стал российский нападающий Никита Чибриков, который провел дебютную встречу в НХЛ.

«Джетс» завершили регулярку серией из 8 побед и занял 2-е место в Западной конференции — 110 очков. «Ванкувер» стал третьим — 109 очков.