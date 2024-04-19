Маккиннон побил рекорд «Колорадо» по очкам за один сезон
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 2 очка в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».
28-летний канадец сделал две голевые передачи и теперь на его счету 140 (51+89) очков в текущем сезоне. Он побил рекорд «Эвеланш» по набранным очкам в одной регулярке. В сезоне-1981/82 Петер Штястны набрал 139 (46+93) очков.
Маккиннон идет на 2-й строчке в списке лучших бомбардиров сезона. Лидирует форвард «Тампы» Никита Кучеров, у которого 144 (44+100) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|81
|51
|30
|108
|3
|Колорадо
|81
|49
|32
|105
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|81
|39
|42
|88
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|81
|23
|58
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|81
|50
|31
|109
|2
|Эдмонтон
|81
|49
|32
|104
|3
|Вегас
|81
|45
|36
|98
|4
|Лос-Анджелес
|81
|43
|38
|97
|5
|Калгари
|81
|37
|44
|79
|6
|Сиэтл
|81
|33
|48
|79
|7
|Анахайм
|81
|26
|55
|57
|8
|Сан-Хосе
|81
|19
|62
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
|0 - 0
Результаты / календарь
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|19.04
|02:00
|
Миннесота – Сиэтл
|3 : 4
|19.04
|03:00
|
Виннипег – Ванкувер
|- : -
|19.04
|04:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|- : -
|19.04
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|19.04
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -
|19.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|81
|144
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|81
|138
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|81
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|82
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|80
|56
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|16
|1.84
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