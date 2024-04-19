Маккиннон побил рекорд «Колорадо» по очкам за один сезон

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 2 очка в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

28-летний канадец сделал две голевые передачи и теперь на его счету 140 (51+89) очков в текущем сезоне. Он побил рекорд «Эвеланш» по набранным очкам в одной регулярке. В сезоне-1981/82 Петер Штястны набрал 139 (46+93) очков.

Маккиннон идет на 2-й строчке в списке лучших бомбардиров сезона. Лидирует форвард «Тампы» Никита Кучеров, у которого 144 (44+100) очка.