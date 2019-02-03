"Виннипег" разгромил "Анахайм". У Куликова - передача, у Рословика - хет-трик

"Виннипег" обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 9:3. Нападающий "Джетс" Джек Рословик набрал в этой игре 4 (3+1) очка, форвад Брайан Литтл - 3 (2+1).

На счету защитника "Виннипега" Дмитрий Куликова результативная передача. Он провел на льду 19 минут 48 секунд и набрал показатель "+2".

В еще одной игре "Детройт" победил "Оттаву" - 2:0.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Анахайм" - 9:3 (6:0, 2:2, 1:1)

Голы: Копп - 4 (Эпплтон), 2:07 - 1:0. Рословик - 5 (бол., Трауба, Хеллебайк), 5:26 - 2:0. Уилер - 10 (Коннор, Моррисси), 12:04 - 3:0. Литтл - 12 (Куликов), 15:18 - 4:0. Рословик - 6 (бол., Перро, Лайне), 16:33 - 5:0. Лемье - 7 (Копп), 17:41 - 6:0. Ритчи - 7 (Фаулер), 21:32 - 6:1. Спронг - 9 (Ритчи, Хольцер), 33:54 - 6:2. Майерс - 5 (Эпплтон, Чиаро), 34:42 - 7:2. Рословик - 7 (бол., Литтл, Трауба), 39:39 - 8:2. Литтл - 13 (Чиаро, Рословик), 40:54 - 9:2. Шор - 6 (Сильверберг, Дель Зотто), 52:17 - 9:3.

Вратари: Хеллебайк - Гибсон (Джонсон, 17:41).

Штраф: 2 - 8.

Броски: 31 (14+10+7) - 29 (4+9+16).

Наши: Куликов (19.48/1/+2) - -.

3 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.

"Оттава" - "Детройт" - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Декейсер - 3 (Ванек, Дженсен), 12:04 - 0:1. Хелм - 4 (Фрк, Гленденинг), 12:43 - 0:2.

Вратари: Андерсон (57:06) - Бернье.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 35 (15+7+13) - 21 (7+9+5).

3 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.