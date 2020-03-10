«Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» — 4:2. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Николай Элерс, набравший 3 (1+2) очка. У Дмитрия Куликова показатель полезности «-2», бросок в створ, силовой прием и 2 блок-шота за 20.49 на льду.

У «Аризоны» Ник Шмолц оформил дубль. У Ильи Любушкина «-3», 3 силовых приема и блок-шот за 18.05.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Аризона» — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Голы: Шмолц — 10 (Кессел, Седерберг), 15:50 — 0:1. Шмолц — 11 (Кессел, Димерс), 19:58 — 0:2. Элерс — 25 (Пулман, Болье), 22:13 — 1:2. Пулман — 4 (Икин, Элерс), 37:27 — 2:2. Икин — 5 (Элерс, Лайне), 51:33 — 3:2. Шайфли — 29 (п.в., Уилер, Копп), 59:24 — 4:2.

Вратари: Хеллебайк — Кюмпер (58:08 — 59:24, 59:35 — 59:45).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 34 (11+15+8) — 38 (7+12+19).

Наши: Куликов (20.49/1/-2) — Любушкин (18.05/0/-3).

10 марта. Виннипег. Bell MTS Place.