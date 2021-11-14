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«Виннипег» в овертайме победил «Лос-Анджелес»

05:48
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2.

В составе «Джетс» отличились Кайл Коннор, Дилан Демело и Марк Шайфли, который забросил победную шайбу в овертайме. У Кингз" голы на счету Карла Грундстрема и Брендана Лемье.

После этого матча «Виннипег» с 19 очками занимает третье место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 18 очками — на седьмой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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