«Виннипег» в овертайме победил «Лос-Анджелес»
05:48
«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2.
В составе «Джетс» отличились Кайл Коннор, Дилан Демело и Марк Шайфли, который забросил победную шайбу в овертайме. У Кингз" голы на счету Карла Грундстрема и Брендана Лемье.
После этого матча «Виннипег» с 19 очками занимает третье место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 18 очками — на седьмой строчке.
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