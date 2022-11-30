«Виннипег» разгромил «Колорадо», Уилер набрал 4 очка, Шайфли — 3

«Виннипег» дома разгромил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

В составе «Джетс» хет-трик на счету Блэйка Уилера, который отметился также результативной передачей. Три очка (1+2) записал на свой счет Марк Шайфли.

«Виннипег» выиграл третий матч подряд — клуб набрал 29 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. У «Колорадо» 25 очков и 6-я строчка Запада.

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«Виннипег» — «Колорадо» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Уилер — 5 (бол., Моррисси, Дюбуа), 9:18 — 1:0. Моррисси — 5 (Демело, Перфетти), 23:46 — 2:0. Уилер — 6 (Перфетти, Шайфли), 33:07 — 3:0. Шайфли — 12 (Коннор, Уилер), 41:22 — 4:0. Уилер — 7 (Перфетти, Шайфли), 56:09 — 5:0.

Вратари: Хеллибак — Георгиев.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (4+10+10) — 40 (9+16+15).

Наши: — - -.

30 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.