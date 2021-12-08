«Каролина» переиграла «Виннипег». Братья Свечниковы не набрали очков

«Виннипег» на своем льду проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Харрикейнз» одержали вторую победу кряду.

За «Джетс» сыграл Евгений Свечников, а за «Каролину» — его брат Андрей. Результативными действиями они не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Каролина» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Слэвин — 1, 0:30 — 0:1. Ахо — 11 (Чатфилд, Нидеррайтер), 21:12 — 0:2. Элерс — 10 (Штястны, Шмидт), 22:18 — 1:2. Дюбуа — 13 (бол., Уилер, Шайфли), 36:06 — 2:2. Нечас — 6 (бол., Джарвис, Нидеррайтер), 39:40 — 2:3. Трочек — 6 (бол., Ахо, Слэвин), 43:04 — 2:4.

Вратари: Хеллибак (56:55) — Андерсен.

Штраф: 6 — 23.

Броски: 18 (5+8+5) — 34 (15+14+5).

Наши: Свечников (7.30/0/0) — Свечников (19.13/3/+1).

8 декабря. Виннипег. Canada Life Centre.