«Торонто» первым среди канадских команд вышел в плей-офф НХЛ

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 4:1.

После этой встречи «Мэйпл Ливз» гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ.

«Торонто» с 67 очками занимает первое место в Северном дивизионе, опережая идущий на пятом месте «Калгари» на 22 очка. «Монреаль» с 51 очком — на четвертой строчке.