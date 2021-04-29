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«Торонто» первым среди канадских команд вышел в плей-офф НХЛ

06:14
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 4:1.

После этой встречи «Мэйпл Ливз» гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ.

«Торонто» с 67 очками занимает первое место в Северном дивизионе, опережая идущий на пятом месте «Калгари» на 22 очка. «Монреаль» с 51 очком — на четвертой строчке.

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