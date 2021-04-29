«Торонто» первым среди канадских команд вышел в плей-офф НХЛ
06:14
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 4:1.
После этой встречи «Мэйпл Ливз» гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ.
«Торонто» с 67 очками занимает первое место в Северном дивизионе, опережая идущий на пятом месте «Калгари» на 22 очка. «Монреаль» с 51 очком — на четвертой строчке.
? OH, CANADA! ?— NHL (@NHL) April 29, 2021
The @MapleLeafs are the first in the @scotiabank North Division to clinch a spot in the #StanleyCup Playoffs! pic.twitter.com/1f0KOH31yZ
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