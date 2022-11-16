Видео победного гола Гаврикова в овертайме матча «Коламбус» — «Филадельфия»

Гол российского защитника Владислава Гаврикова принес победу «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

На 4-й минуте овертайма 26-летний россиянин забросил «Флайерз». Это его второй гол в сезоне и второй победный в овертайме.