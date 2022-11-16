Гол Гаврикова в овертайме принес «Коламбусу» победу над «Филадельфией»

«Коламбус» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Флайерз» потерпели четвертое поражение подряд.

Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Владислав Гавриков. Также в этой встрече он сделал голевую передачу.

«Филадельфия» идет на 11-м месте в Восточной конференции. «Коламбус» располагается на 16-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 1:0)

Голы: Керали — 3 (Гавриков, Робинсон), 12:36 — 1:0. Дженнер — 5 (бол., Годро, Джонсон), 25:36 — 2:0. Хэйс — 4 (Конекны, Лотон), 28:54 — 2:1. Кэйтс — 3 (Макьюэн, Типпетт), 32:16 — 2:2. Дженнер — 6, 43:22 — 3:2. Робинсон — 2 (Оливье, Бьорк), 43:35 — 4:2. Силер — 2 (Фрост, Фараби), 44:58 — 4:3. Конекны — 7 (бол., Кэйтс, Хэйс), 49:14 — 4:4. Гавриков — 2 (Чинахов, Силлинджер), 63:14 — 5:4.

Вратари: Мерзликинс (Корписало, 32:16) — Харт.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (9+9+13+2) — 37 (7+16+13+1).

Наши: Гавриков (28.40/4/+1), Чинахов (18.16/2/0) — Проворов (25.13/2/0).

16 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.