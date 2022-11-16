Гол Гаврикова в овертайме принес «Коламбусу» победу над «Филадельфией»
«Коламбус» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Флайерз» потерпели четвертое поражение подряд.
Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Владислав Гавриков. Также в этой встрече он сделал голевую передачу.
«Филадельфия» идет на 11-м месте в Восточной конференции. «Коламбус» располагается на 16-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 1:0)
Голы: Керали — 3 (Гавриков, Робинсон), 12:36 — 1:0. Дженнер — 5 (бол., Годро, Джонсон), 25:36 — 2:0. Хэйс — 4 (Конекны, Лотон), 28:54 — 2:1. Кэйтс — 3 (Макьюэн, Типпетт), 32:16 — 2:2. Дженнер — 6, 43:22 — 3:2. Робинсон — 2 (Оливье, Бьорк), 43:35 — 4:2. Силер — 2 (Фрост, Фараби), 44:58 — 4:3. Конекны — 7 (бол., Кэйтс, Хэйс), 49:14 — 4:4. Гавриков — 2 (Чинахов, Силлинджер), 63:14 — 5:4.
Вратари: Мерзликинс (Корписало, 32:16) — Харт.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 33 (9+9+13+2) — 37 (7+16+13+1).
Наши: Гавриков (28.40/4/+1), Чинахов (18.16/2/0) — Проворов (25.13/2/0).
16 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|13
|3
|26
|2
|Айлендерс
|17
|11
|6
|22
|3
|Каролина
|16
|10
|6
|21
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|16
|7
|9
|17
|6
|Вашингтон
|18
|7
|11
|16
|7
|Питтсбург
|16
|6
|10
|15
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
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|Бостон
|16
|14
|2
|28
|2
|Торонто
|17
|9
|8
|21
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Флорида
|16
|9
|7
|19
|5
|Детройт
|16
|7
|9
|18
|6
|Монреаль
|16
|8
|8
|17
|7
|Баффало
|16
|7
|9
|14
|8
|Оттава
|15
|5
|10
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|16
|9
|7
|20
|2
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|3
|Колорадо
|14
|8
|6
|17
|4
|Миннесота
|16
|7
|9
|16
|5
|Чикаго
|15
|6
|9
|15
|6
|Нэшвилл
|16
|7
|9
|15
|7
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|14
|6
|8
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|26
|2
|Лос-Анджелес
|18
|10
|8
|21
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|16
|6
|Сан-Хосе
|18
|6
|12
|15
|7
|Ванкувер
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|16
|5
|11
|11
|16.11
|03:00
|
Баффало – Ванкувер
|4 : 5
|16.11
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|1 : 5
|16.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|2 : 5
|16.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|5 : 4 ОТ
|16.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|5 : 2
|16.11
|03:30
|
Коламбус – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|16.11
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|2 : 1
|16.11
|06:00
|
Анахайм – Детройт
|3 : 2 ОТ
|16.11
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|14
|25
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|17
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|16
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|10
|2.10