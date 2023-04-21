«Вегас» сравнял счет в серии с «Виннипегом»

«Вегас» переиграл «Виннипег» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли — 5:2. Счет в серии стал равный — 1-1.

Нападащий «Голден Найтс» Марк Стоун набрал 3 (2+1) очка. Российские игроки Владислав Наместников и Иван Барбашев очков не набрали.

Третья игра в серии состоится 22 апреля на льду «Джетс». Начало — 23.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Вегас» — «Виннипег» — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Голы: Лаури — 3 (бол., Пионк, Шмидт), 9:18 — 0:1. Карлссон — 2 (Кессел), 25:54 — 1:1. Айкел — 1 (Пьетранджело, Амадио), 30:25 — 2:1. Стенлунд — 1 (Мяеналанен, Демело), 36:01 — 2:2. Стивенсон — 1 (Пьетранджело, Стоун), 45:37 — 3:2. Стоун — 1 (Стивенсон, Хауден), 53:01 — 4:2. Стоун — 2 (Карлссон, Кессел), 57:30 — 5:2.

Вратари: Броссуа — Хеллибак.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 39 (8+19+12) — 33 (17+10+6).

Наши: Барбашев (13.48/2/0) — Наместников (15.21/1/-1).

21 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18333 зрителя.

Счет в серии: 1-1.