Гол Дадонова помог «Вегасу» обыграть «Сиэтл»

«Вегас» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Голден Найтс» отличились Алекс Пьетранжело, Евгений Дадонов, Ши Теодор и Райлли Смит. У «Кракен» забросили Джордан Эберле и Янни Гурд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сиэтл» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Эберле — 7 (бол., Юханссон, Веннберг), 4:49 — 0:1. Пьетранджело — 3 (Стивенсон, Каррье), 19:34 — 1:1. Гурд — 3 (Танев, Донской), 39:29 — 1:2. Дадонов — 3 (Каррье, Теодор), 39:44 — 2:2. Смит — 3 (Теодор, Маршессо), 40:30 — 3:2. Смит — 4 (бол., Маршессо, Пьетранджело), 41:16 — 4:2.

Вратари: Ленер — Дриджер (56:04 — 59:17, 59:34).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (11+5+7) — 27 (7+10+10).

Наши: Дадонов (17.33/1/+2) — -.

10 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.