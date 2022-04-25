«Вегас» по буллитам уступил «Сан-Хосе», у Барабанова результативная передача

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в серии буллитов «Сан-Хосе» со счетом 4:5.

В составе «Голден Найтс» по 2 (1+1) очка набрали Чендлер Стивенссон, Макс Пачиоретти и Николя Руа, еще один гол на счету Уильяма Каррьера, Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Шаркс» дубль оформил Ник Бонино, еще по одной шайбе забросили Тимо Майер и Томаш Гертл с передачи Александра Барабанова. Победный буллит реализовал Томас Бордело.

После этого матча «Вегас» с 90 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 76 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 4:5 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Хертл — 30 (Барабанов, Мегна), 11:43 — 0:1. Стивенсон — 20 (бол., Пачиоретти, Пьетранджело), 14:23 — 1:1. Пачиоретти — 17 (Теодор), 27:46 — 2:1. Каррье — 8 (Колесар, Руа), 29:59 — 3:1. Бонино — 14 (Мегна, Нието), 38:55 — 3:2. Руа — 15 (Карлссон, Теодор), 46:35 — 4:2. Бонино — 15, 57:54 — 4:3. Майер — 35 (Кутюр, Бернс), 59:59 — 4:4.

Победный буллит: Бордело.

Вратари: Томпсон — Раймер (57:47 — 57:54, 58:20 — 59:19, 59:39 — 59:59).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 46 (16+14+10+6) — 29 (11+9+8+1).

Наши: Дадонов (13.55/0/-1) — Барабанов (17.47/1/-1).

25 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 367 зрителей.