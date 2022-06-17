Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз прокомментировал обмен Ши Уэбера в «Вегас» на российского форварда Евгения Дадонова.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Ши за все, что он сделал для «Монреаля». Мало того, что он был выдающимся хоккеистом, который сыграл со значительными травмами в попытке вернуть Кубок Стэнли в Монреаль, он также был важным лидером, чье лидерство окажет положительное влияние на нашу команду. Я также хочу приветствовать Евгения Дадонова в нашем клубе. Он талантливый нападающий, который добился результатов на всех уровнях с самого начала своей карьеры», — цитирует пресс-служба клуба Хьюза.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 33-летний Дадонов сыграл в 78 матчах и набрал 43 (20+23) очка. 36-летний Уэбер пропустил весь сезон из-за травм.