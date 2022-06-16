Быков о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «В НХЛ делают больно игрокам, не уважая их достижения»

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков отреагировал на запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию.

«То, что в НХЛ запретили привозить Кубок Стэнли в Россию, так это их позиция. Вместо того чтобы давать рекламу, в НХЛ наказывают не только хоккеистов и Россию, но и себя тоже. Тот же Валерий Ничушкин, конечно, хотел бы привезти Кубок Стэнли в свой родной город, разделить радость с родными и болельщиками. Тем самым в НХЛ делают больно игрокам, не уважая их достижения. НХЛ хочет лишить игроков десерта. Российские болельщики переживут, а для хоккеистов это будет обидно», — приводит слова Быкова «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что НХЛ запретила россиянам, в случае победы, вывозить Кубок Стэнли на родину. Также отмечается, что такое ограничение может быть снято позднее.

В финале Кубка Стэнли играют «Колорадо» и «Тампа». В первом матче финальной серии «Эвеланш» обыграли «Лайтнинг» в овертайме со счетом 4:3.

За «Колорадо» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин. В составе «Тампы» играют — Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров.