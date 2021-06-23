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«Монреаль» вышел вперед в серии с «Вегасом»

06:46
23 июня. «Вегас» — «Монреаль» — 1:4. Фото Twitter
23 июня. «Вегас» — «Монреаль» — 1:4. Фото Twitter
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«Монреаль» переиграл «Вегас» в пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Канадиенс».

Следующая игра в серии состоится 25 июня. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/2 финала

Пятый матч

«Вегас» — «Монреаль» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Котканиеми — 5 (Андерсон, Байрон), 8:45 — 0:1. Стаал — 2 (Сузуки, Тоффоли), 26:32 — 0:2. Кауфилд — 3 (бол., Перри, Сузуки), 29:49 — 0:3. Пачиоретти — 5 (Руа), 44:09 — 1:3. Сузуки — 5 (п.в., Тоффоли), 58:54 — 1:4.

Вратари: Флери (57:10 — 58:54) — Прайс.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (6+9+12) — 26 (6+11+9).

23 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 2-3.

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Евгений Козинов все материалы автора
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