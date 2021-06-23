«Монреаль» вышел вперед в серии с «Вегасом»
06:46
«Монреаль» переиграл «Вегас» в пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Канадиенс».
Следующая игра в серии состоится 25 июня. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.
НХЛ
Кубок Стэнли
1/2 финала
Пятый матч
«Вегас» — «Монреаль» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Котканиеми — 5 (Андерсон, Байрон), 8:45 — 0:1. Стаал — 2 (Сузуки, Тоффоли), 26:32 — 0:2. Кауфилд — 3 (бол., Перри, Сузуки), 29:49 — 0:3. Пачиоретти — 5 (Руа), 44:09 — 1:3. Сузуки — 5 (п.в., Тоффоли), 58:54 — 1:4.
Вратари: Флери (57:10 — 58:54) — Прайс.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 27 (6+9+12) — 26 (6+11+9).
23 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.
Счет в серии: 2-3.
Читайте также
Хорватия понизила шансы Украины на плей-офф Евро. Что нужно команде Шевченко, чтобы попасть в 1/8 финала?
6
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю