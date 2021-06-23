Генеральный менеджер «Айлендерс» признан лучшим в сезоне-2020/21

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорьелло признан лучшим в НХЛ по итогам сезона-2020/21. Он стал лауреатом премии «Джим Грегори Эворд».

Также на награду претендовали Брэд Треливинг («Калгари») и Даг Уилсон («Сан-Хосе»).

В регулярном чемпионате «Айлендерс» заняли 4-е место в Восточном дивизионе. В плей-офф команда из Нью-Йорка дошла до полуфинала Кубка Стэнли, где играет с «Тампой» (2-3).