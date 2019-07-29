Василевский – в пятерке россиян с самыми большими контрактами в истории НХЛ

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский, который сегодня подписал новый восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в 76 миллионов долларов, вошел в пятерку самых дорогих российских хоккеистов в истории НХЛ.

Больше, чем у него, величина соглашения была только у четверых хоккеистов – Александра Овечкина (124 миллиона), Ильи Ковальчука (100 миллионов), Алексея Яшина (87,5) и Артемия Панарина (81,5). По 76 миллионов, как и у Василевского, составляют контракты Евгения Малкина и Никиты Кучерова. Отметим, что новое соглашение вратаря "Тампы" начнет действовать с сезона-2020/21.

Василевский подписал с "Тампой" 8-летний контракт на 76 миллионов долларов