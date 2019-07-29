Василевский подписал с "Тампой" 8-летний контракт на 76 миллионов долларов

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский подписал с клубом новый 8-летний контракт. По информации известного хоккейного инсайдера Эллиотта Фридмана, зарплата 25-летнего голкипера составила 9,5 миллиона долларов в год. За 8 лет Василевский заработает 76 миллионов, а общая сумма бонусов может достигнуть 45 миллионов.

Напомним, что российский вратарь выступает за "Тампу" с 2014 года. Летом 2016 года он заключил с клубом новое трехлетнее соглашение на 3,5 миллиона в год, начиная с сезона-2017/18.

В прошедшем сезоне Василевский получил "Везина Трофи" как лучший вратарь НХЛ. Ранее этой награды из россиян удостаивался только Сергей Бобровский, который стал лучшим в 2013 и 2017 годах.

В прошлом сезоне Василевский провел 53 матча в регулярном чемпионате и 4 игры в плей-офф. Его процент отраженных бросков составил 92,5 и 85,6 соответственно.

Gold Star Hockey client Andrei Vasilevskiy has signed an 8-year extension with the Tampa Bay Lightning. He would like to thank great fans, ownership and management for making Tampa such a great place play and live for him and his family. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/e6ZSGWU8BC — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) July 29, 2019