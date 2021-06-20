Василевский спас «Тампу» от пропущенной шайбы в большинстве. Видео
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«Тампа» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли встречается с «Айлендерс».
В середине первого периода «островитяне» могли забить, играя в меньшинстве, после выхода Лео Комарова один в ноль на вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского, однако российский голкипер справился с броском форварда.
#Isles Leo Komarov SH chance.#GoBolts Andrei Vasilevskiy with the save.— BobbyLotsOfNumbers (@TheReplayGuy) June 20, 2021
? @USA_Network pic.twitter.com/no17WmofFI
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