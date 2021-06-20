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Василевский спас «Тампу» от пропущенной шайбы в большинстве. Видео

03:56
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«Тампа» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли встречается с «Айлендерс».

В середине первого периода «островитяне» могли забить, играя в меньшинстве, после выхода Лео Комарова один в ноль на вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского, однако российский голкипер справился с броском форварда.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей