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Варламов выйдет с первых минут четвертого матча серии против «Тампы»

03:15
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Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов выйдет в старте на четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

Россиянин сыграл во всех трех встречах серии, пропустив 7 шайб и отразив 92,3 процента бросков. В запасе остался голкипер Илья Сорокин.

Счет в серии 2-1 в пользу «Айлендерс».

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Сергей Разин все материалы автора
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