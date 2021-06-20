Варламов выйдет с первых минут четвертого матча серии против «Тампы»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов выйдет в старте на четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

Россиянин сыграл во всех трех встречах серии, пропустив 7 шайб и отразив 92,3 процента бросков. В запасе остался голкипер Илья Сорокин.

Счет в серии 2-1 в пользу «Айлендерс».