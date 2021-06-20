Варламов выйдет с первых минут четвертого матча серии против «Тампы»
03:15
Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов выйдет в старте на четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».
Россиянин сыграл во всех трех встречах серии, пропустив 7 шайб и отразив 92,3 процента бросков. В запасе остался голкипер Илья Сорокин.
Счет в серии 2-1 в пользу «Айлендерс».
#LGI pic.twitter.com/pbCGM2Z6hn— New York Islanders (@NYIslanders) June 20, 2021
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