Кожевников: «Овечкина называют живой легендой? Он скорее великий игрок»

Кожевников назвал Овечкина великим игроком после выхода на третье место по голам в истории НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» дубль капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:4).

«Поздравим Александра, молодец. Догнал Ягра. Теперь есть второй игрок, которого он должен догнать. Но думаю, что это уже цель на следующий год. Вряд ли получится в этом сезоне. Там уже и за Гретцки возьмется. В комментариях Овечкина называют живой легендой? Он скорее великий игрок», — сказал Кожевников «СЭ».

На данный момент на счету 36-летнего россиянина 766 шайб в лиге. По этому показателю Овечкин догнал Яромира Ягра. Теперь оба хоккеиста делят третью строчку списка лучших бомбардиров НХЛ.

Больше Овечкина в НХЛ забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).