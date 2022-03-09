Овечкин — лучший европейский снайпер в истории НХЛ! Скоро он может побить еще один рекорд Гретцки
Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Калгари» и сравнялся с Яромиром Ягром, который более шести лет (с 20 февраля 2016 года) удерживал звание третьего снайпера в истории НХЛ. При этом российский форвард провел в лиге на 480 матчей меньше. Правда, по голевым передачам спортсменам рано становиться в один ряд — у чеха их на 531 (почти в два раза) больше. Тем не менее главная погоня в карьере капитана «Вашингтона» все еще продолжается. Занимающий второе место в истории лиги Горди Хоу опережает Ови на 35 голов, Уэйн Гретцки — на 128.
Овечкин и Ягр временно делят еще титул лучшего европейского голеадора в истории НХЛ. Занимающий третье место финн Теему Селянне отстал на 82 гола, лучший из действующих игроков — наш Евгений Малкин — занимает 13-е место с отставанием в 332 шайбы. Но уже в скором времени форвард «Питтсбурга» может ворваться в десятку лучших европейцев — от словака Петера Штястны его отделяет всего 16 точных бросков. После этого достижения магнитогорец начнет атаку на позиции соотечественников: девятая строчка принадлежит Александру Могильному, восьмая — Сергею Федорову.
С «Калгари» Овечкин собрал своеобразное бинго всей своей заокеанской карьеры. Форвард оформил гостевой дубль, отметившись при этом голом в большинстве и голом в пустые ворота, ставшим еще и решающим. Теперь на счету Александра 157 матчей с двумя и более шайбами — это третий результат в истории. Но уже следующим дублем он догонит Бретта Халла и начнет гонку за результатом Гретцки. Великий Уэйн 189 раз огорчал соперников по два и более раза.
Из энхаэловских суперснайперов только Овечкин и Стив Айзерман (тоже, кстати, посвятивший всю карьеру одной команде) предпочитали забивать на чужих площадках. У россиянина в гостях заброшено 50,65% шайб, у канадца — 52,31%. При этом по гостевым дублям (88) никто в лиге не стоит рядом с Александром Великим, да и рекорд Гретцки по числу голов на выезде (402) стоит чуть ли не первым в очереди на свержение. До него Овечкину осталось всего 14 голов.
Другим рекордом (никогда, кстати, Гретцки не принадлежавшим) Овечкин завладел в последний день 2021 года, а теперь делает все, чтобы навсегда оставить его своим. Александр наказал соперников за грубость уже 279 раз — на пять больше, чем Дэйв Андрейчак. И вряд ли кому-то из действующих игроков хватит карьеры, чтобы настичь лидера «Вашингтона». У Стивена Стэмкоса сейчас 175 голов, у Евгения Малкина — 159, у Сидни Кросби — 151.
Овечкин, чья погоня за Гретцки в этом году стала одной из главных тем североамериканских СМИ, все чаще выходит на площадку в ситуациях «5 на 6» и все чаще пытается поразить пустые ворота. В этом сезоне россиянин огорчил снявших вратаря соперников восемь раз — второй результат в истории. Только Павел Буре в сезоне-1999/00 убегал к неприкрытой рамке чаще — девять раз. На столько же шайб Овечкин теперь отстает от рекорда Гретцки по голам в пустые ворота. И есть основания предполагать, что такими темпами результат канадца падет уже до конца 2022 года.
Усилиями игроков «Калгари» шайба, заброшенная Овечкиным в пустые ворота, оказалась еще и победной — 120-й по счету в карьере нападающего. По числу решающих голов форвард «Вашингтона» вплотную приблизился ко второму месту, которое пока остается за Горди Хоу. Рекорд продуктивности пока все у того же Ягра, на счету которого 135 победных голов
Кстати, не за горами и вступление Овечкина в тройку лучших европейских бомбардиров. От финна Яри Курри, занимающего третье место в истории, Александр отстает всего на восемь очков. Неподалеку маячит и замыкаемая Дэйлом Хаверчаком двадцатка лучших бомбардиров в истории (19 баллов), правда, путь к ней может удлиниться, если Овечкина в очередной раз в истории настигнет Сидни Кросби. Тогда для входа в топ-20 придется догонять Дага Гилмора, до которого сейчас 24 очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|39
|17
|83
|2
|Рейнджерс
|57
|36
|21
|77
|3
|Питтсбург
|58
|34
|24
|77
|4
|Вашингтон
|58
|31
|27
|71
|5
|Коламбус
|57
|28
|29
|59
|6
|Айлендерс
|53
|21
|32
|50
|7
|Нью-Джерси
|57
|21
|36
|47
|8
|Филадельфия
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|57
|39
|18
|83
|2
|Тампа-Бэй
|56
|37
|19
|80
|3
|Торонто
|57
|37
|20
|78
|4
|Бостон
|57
|34
|23
|73
|5
|Детройт
|57
|24
|33
|54
|6
|Оттава
|56
|20
|36
|45
|7
|Баффало
|58
|18
|40
|44
|8
|Монреаль
|56
|15
|41
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|58
|41
|17
|87
|2
|Сент-Луис
|56
|32
|24
|71
|3
|Миннесота
|55
|33
|22
|69
|4
|Нэшвилл
|56
|32
|24
|68
|5
|Даллас
|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|57
|25
|32
|60
|7
|Чикаго
|58
|21
|37
|50
|8
|Аризона
|56
|17
|39
|38
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|56
|34
|22
|75
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Вегас
|58
|32
|26
|68
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|64
|5
|Анахайм
|59
|27
|32
|63
|6
|Ванкувер
|57
|28
|29
|62
|7
|Сан-Хосе
|56
|24
|32
|55
|8
|Сиэтл
|59
|17
|42
|39
|9.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Колорадо
|5 : 3
|9.03
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|3 : 4
|9.03
|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|2 : 1
|9.03
|03:30
|
Детройт – Аризона
|2 : 9
|9.03
|03:30
|
Торонто – Сиэтл
|6 : 4
|9.03
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|7 : 4
|9.03
|04:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|5 : 2
|9.03
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|2 : 1
|9.03
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|1 : 4
|9.03
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|8 : 3
|9.03
|05:00
|
Калгари – Вашингтон
|4 : 5
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|79
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|57
|78
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|54
|43
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|57
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|37
|1.93
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|44
|2.11