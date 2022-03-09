Невероятная статистика капитана «Вашингтона».

Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Калгари» и сравнялся с Яромиром Ягром, который более шести лет (с 20 февраля 2016 года) удерживал звание третьего снайпера в истории НХЛ. При этом российский форвард провел в лиге на 480 матчей меньше. Правда, по голевым передачам спортсменам рано становиться в один ряд — у чеха их на 531 (почти в два раза) больше. Тем не менее главная погоня в карьере капитана «Вашингтона» все еще продолжается. Занимающий второе место в истории лиги Горди Хоу опережает Ови на 35 голов, Уэйн Гретцки — на 128.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Овечкин и Ягр временно делят еще титул лучшего европейского голеадора в истории НХЛ. Занимающий третье место финн Теему Селянне отстал на 82 гола, лучший из действующих игроков — наш Евгений Малкин — занимает 13-е место с отставанием в 332 шайбы. Но уже в скором времени форвард «Питтсбурга» может ворваться в десятку лучших европейцев — от словака Петера Штястны его отделяет всего 16 точных бросков. После этого достижения магнитогорец начнет атаку на позиции соотечественников: девятая строчка принадлежит Александру Могильному, восьмая — Сергею Федорову.

Лучшие европейские снайперы в истории НХЛ.

С «Калгари» Овечкин собрал своеобразное бинго всей своей заокеанской карьеры. Форвард оформил гостевой дубль, отметившись при этом голом в большинстве и голом в пустые ворота, ставшим еще и решающим. Теперь на счету Александра 157 матчей с двумя и более шайбами — это третий результат в истории. Но уже следующим дублем он догонит Бретта Халла и начнет гонку за результатом Гретцки. Великий Уэйн 189 раз огорчал соперников по два и более раза.

Лидеры по числу матчей с двумя и более голами.

Из энхаэловских суперснайперов только Овечкин и Стив Айзерман (тоже, кстати, посвятивший всю карьеру одной команде) предпочитали забивать на чужих площадках. У россиянина в гостях заброшено 50,65% шайб, у канадца — 52,31%. При этом по гостевым дублям (88) никто в лиге не стоит рядом с Александром Великим, да и рекорд Гретцки по числу голов на выезде (402) стоит чуть ли не первым в очереди на свержение. До него Овечкину осталось всего 14 голов.

Лидеры НХЛ по голам в гостевых матчах.

Другим рекордом (никогда, кстати, Гретцки не принадлежавшим) Овечкин завладел в последний день 2021 года, а теперь делает все, чтобы навсегда оставить его своим. Александр наказал соперников за грубость уже 279 раз — на пять больше, чем Дэйв Андрейчак. И вряд ли кому-то из действующих игроков хватит карьеры, чтобы настичь лидера «Вашингтона». У Стивена Стэмкоса сейчас 175 голов, у Евгения Малкина — 159, у Сидни Кросби — 151.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве.

Овечкин, чья погоня за Гретцки в этом году стала одной из главных тем североамериканских СМИ, все чаще выходит на площадку в ситуациях «5 на 6» и все чаще пытается поразить пустые ворота. В этом сезоне россиянин огорчил снявших вратаря соперников восемь раз — второй результат в истории. Только Павел Буре в сезоне-1999/00 убегал к неприкрытой рамке чаще — девять раз. На столько же шайб Овечкин теперь отстает от рекорда Гретцки по голам в пустые ворота. И есть основания предполагать, что такими темпами результат канадца падет уже до конца 2022 года.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота.

Усилиями игроков «Калгари» шайба, заброшенная Овечкиным в пустые ворота, оказалась еще и победной — 120-й по счету в карьере нападающего. По числу решающих голов форвард «Вашингтона» вплотную приблизился ко второму месту, которое пока остается за Горди Хоу. Рекорд продуктивности пока все у того же Ягра, на счету которого 135 победных голов

Лидеры НХЛ по победным голам.

Кстати, не за горами и вступление Овечкина в тройку лучших европейских бомбардиров. От финна Яри Курри, занимающего третье место в истории, Александр отстает всего на восемь очков. Неподалеку маячит и замыкаемая Дэйлом Хаверчаком двадцатка лучших бомбардиров в истории (19 баллов), правда, путь к ней может удлиниться, если Овечкина в очередной раз в истории настигнет Сидни Кросби. Тогда для входа в топ-20 придется догонять Дага Гилмора, до которого сейчас 24 очка.