«Вашингтон» — «Сиэтл»: видеообзор матча

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Сиэтлу» — 1:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной голевой передачей. Теперь на его счету 19 ассистов в этом сезоне.

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