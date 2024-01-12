«Монреаль» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду проиграл «Сан-Хосе» — 2:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Автором победной шайбы стал российский защитник Никита Охотюк. Для него этот гол стал первым в сезоне.

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