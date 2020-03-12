«Вашингтон» отменил утреннюю тренировку из-за коронавируса

Также, Гулитти сообщил, что баскетбольная команда «Вашингтона» приняла решение об уходе на самоизоляцию в связи с приостановкой регулярного чемпионата НБА из-за того, что два игрока лиги заразились коронавирусом.

— «Уизардс» сообщили, что уходят на самоизоляцию, — написал Гулитти в своем Twitter.