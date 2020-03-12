«Вашингтон» отменил утреннюю тренировку из-за коронавируса
«Вашингтон» отменил утреннюю тренировку в четверг, сообщает журналист NHL.com Том Гулитти.
— «Кэпиталз» объявили о том, что отменили тренировку, запланированную на утро четверга, — написал у себя в Twitter Гулитти.
Capitals have announced their morning skate today is canceled.— Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) March 12, 2020
Также, Гулитти сообщил, что баскетбольная команда «Вашингтона» приняла решение об уходе на самоизоляцию в связи с приостановкой регулярного чемпионата НБА из-за того, что два игрока лиги заразились коронавирусом.
— «Уизардс» сообщили, что уходят на самоизоляцию, — написал Гулитти в своем Twitter.
Wizards announce they are self quarantining.— Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) March 12, 2020
Ранее в НХЛ заявили, что не собираются приостанавливать сезон из-за коронавируса, как это сделали в НБА.