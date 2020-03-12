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«Вашингтон» отменил утреннюю тренировку из-за коронавируса

16:33
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«Вашингтон» отменил утреннюю тренировку в четверг, сообщает журналист NHL.com Том Гулитти.

— «Кэпиталз» объявили о том, что отменили тренировку, запланированную на утро четверга, — написал у себя в Twitter Гулитти.

Также, Гулитти сообщил, что баскетбольная команда «Вашингтона» приняла решение об уходе на самоизоляцию в связи с приостановкой регулярного чемпионата НБА из-за того, что два игрока лиги заразились коронавирусом.

— «Уизардс» сообщили, что уходят на самоизоляцию, — написал Гулитти в своем Twitter.

Ранее в НХЛ заявили, что не собираются приостанавливать сезон из-за коронавируса, как это сделали в НБА.

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