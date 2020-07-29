Красотища! Крутейшая русская комбинация от Кузнеецова, Овечкина и Орлова

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голом в контрольном матче против «Каролины». Счет в игре стал 2:1 в пользу «Кэпиталс». С таким результатом закончился первый период.

Ovi to Kuzy: what a beaut ? pic.twitter.com/42QXqJ9yaF — Washington Capitals (@Capitals) July 29, 2020

Результативные передачи в свой актив записали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Ранее Овечкин открыл счет в матче.

28-летний Евгений Кузнецов в текущем сезоне провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 52 (19+33) очка.