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Красотища! Крутейшая русская комбинация от Кузнеецова, Овечкина и Орлова

29 июля 2020, 23:57
Евгений Кузнецов. Фото AFP
Евгений Кузнецов. Фото AFP
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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голом в контрольном матче против «Каролины». Счет в игре стал 2:1 в пользу «Кэпиталс». С таким результатом закончился первый период.

Результативные передачи в свой актив записали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Ранее Овечкин открыл счет в матче.

28-летний Евгений Кузнецов в текущем сезоне провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 52 (19+33) очка.

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