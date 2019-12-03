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Варламов — первая звезда матча «Детройт» — «Айлендерс»

06:27
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«Детройт» в домашнем матче регулярного сезона НХЛ проиграл «Айлендерс» — 1:4. Первой звездой встречи стал российский голкипер «островитян» Семен Варламов, отразивший 30 бросков из 31.

На счету 31-летнего голкипера 8 побед в 14 матчах. Один раз он сыграл на ноль.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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