«Детройт» в домашнем матче регулярного сезона НХЛ проиграл «Айлендерс» — 1:4. Первой звездой встречи стал российский голкипер «островитян» Семен Варламов, отразивший 30 бросков из 31.

На счету 31-летнего голкипера 8 побед в 14 матчах. Один раз он сыграл на ноль.

Semyon Varlamov with pure robbery of Tyler Bertuzzi #Isles pic.twitter.com/VvD7di5005 — Rob Taub (@RTaub_) December 3, 2019

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