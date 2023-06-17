Источник: «Торонто» хочет подписать с Мэттьюсом контракт на 8 лет

«Торонто» хочет подписать контракт с нападающим Остоном Мэттьюсом, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

По информации источника, генменеджер «Торонто» Брэд Треливинг уже встретился с игроком. Стороны не собираются комментировать ход переговоров.

«Я думаю, что «Торонто» постарается подписать его на максимальный срок. Не знаю, какова вероятность такого исхода, но они попытаются это сделать. Я убежден, что он подпишет контракт с «Лифс». Я был последователен в этом плане и по-прежнему верю в это. Обе стороны понимают, что с этим решением не стоит затягивать. Клубу нужно принимать ряд решений с прицелом на долгий срок. Если бы никто не был уверен, что Мэттьюс хочет остаться, то были бы настоящие проблемы. Но все, включая представителей игрока, признают, что он хочет остаться», — сказал Фридман.

25-летний игрок получит право подписать новый контракт с клубом с 1 июля. Его действующее соглашение с кэпхитом 11,6 миллиона долларов действует до завершения сезона-2023/24.