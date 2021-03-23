«Виннипег» на выезде разгромил «Ванкувер»

«Виннипег» 23 марта в матче регулярного сезона НХЛ на выезде разгромил «Ванкувер» (4:0).

Дублем в составе «Джетс» отличился канадский форвард Адам Лаури, еще по шайбе забросили Пол Штястны и Блейк Уилер.

После этой победы «Виннипег» вышел на третье место в Северном дивизионе с 40 очками, «Ванкувер» — пятый (35 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Виннипег» — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Голы: Уилер — 9, 9:41 — 0:1. Лаури — 6 (Эпплтон), 42:07 — 0:2. Лаури — 7 (Копп, Моррисси), 48:42 — 0:3. Штястны — 10 (Шайфли), 57:00 — 0:4.

Вратари: Демко — Хеллибак.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 22 (9+6+7) — 29 (11+11+7).

23 марта. Ванкувер. Rogers Arena.