Тротц: «Сорокин сделал несколько ключевых сейвов в важные моменты матча с «Филадельфией»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1 ОТ).

«Соперник был немного выше нас, но мы пережили это. Они были сплоченной командой сегодня. Когда вы сталкиваетесь с этим, вам нужен кто-то, чтобы подняться, и сегодня Сорокин сделал это за нас. Илья сделал несколько настоящих ключевых сейвов в важные моменты», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Сорокин отразил 36 бросков и был признан первой звездой встречи.

После этого матча «Айлендерс» с 46 очками лидируют в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 34 очками — на пятой строчке.