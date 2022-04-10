Гол и голевая передача Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Аризону»

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«Вегас» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. Для «Койотс» это третье поражение подряд.

Российский нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов отметился голом и голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Аризона» — 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Голы: Уайтклауд — 7 (Маршессо, Карлссон), 6:23 — 1:0. Пачиоретти — 16 (Стивенсон, Макнэбб), 6:40 — 2:0. Хейтон — 8 (Карконе, Кессел), 10:17 — 2:1. Дадонов — 18 (Теодор, Макнэбб), 20:38 — 3:1. Макнэбб — 3 (Стивенсон, Янмарк), 45:24 — 4:1. Лешишин — 2 (Рендбьерг), 52:05 — 5:1. Айкел — 11 (Дадонов), 57:38 — 6:1.

Вратари: Ленер — Веймелка.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 39 (10+16+13) — 30 (13+9+8).

Наши: Дадонов (17.54/1/+2) — -.

10 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18123 зрителя.