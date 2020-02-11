«Ванкувер» разгромил «Нэшвилл» и прервал серию из четырех поражений

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 6:2.

Защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз отметился ассистентским хет-триком.

Канадский клуб прервал серию из четырех поражений и с 67 очками занимает четвертое место в Западной конференции. «Нэшвилл» с 59 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)

Голы: Макьюэн — 2 (Миллер, Стэчер), 7:06 — 1:0. Саттер — 7 (бол., Петтерссон, Хьюз), 12:44 — 2:0. Бенн — 1 (Годетт, Руссель), 13:51 — 3:0. Петтерссон — 24 (Эдлер, Стэчер), 20:58 — 4:0. Смит — 13 (бол., Йоси, Ярнкрок), 25:59 — 4:1. Гранлунд — 13 (Фаббро, Бонино), 27:05 — 4:2. Миллер — 22 (Хьюз), 38:00 — 5:2. Виртанен — 16 (бол., Хьюз, Годетт), 42:32 — 6:2.

Вратари: Маркстрем — Ринне (Сарос, 20:58).

Штраф: 37 — 33.

Броски: 32 (16+7+9) — 38 (12+19+7).

Наши: — - -.

11 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.