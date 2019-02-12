"Ванкувер" проиграл "Сан-Хосе", Голдобин отметился голевой передачей

"Сан-Хосе" разгромил "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:2.

В составе победителей Эвандер Кейн оформил дубль, еще по шайбе забросили Тимо Майер, Мелькер Карлссон, Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Джо Павелски. За "Кэнакс" отличились Бо Хорват и Деррик Пулио.

Российский нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин отметился результативной передачей.

НХЛ



Регулярный чемпионат



"Ванкувер Кэнакс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 2:7 (1:3, 0:3, 1:1)



Голы: Майер - 20 (Кутюр, Павелски), 1:04 - 0:1. Кейн - 25 (Кутюр, Браун), 3:22 - 0:2. М. Карлссон - 9 (Бернс, Гудроу), 8:48 - 0:3. Хорват - 20 (Петтерссон, Стэчер), 19:53 - 1:3. Кейн - 26 (М. Карлссон, Хертл), 24:36 - 1:4. Хертл - 26 (Донской, Бернс), 31:00 - 1:5. Лабанк - 10 (Торнтон), 37:30 - 1:6. Пулио - 3 (Макьюэн, Голдобин), 52:06 - 2:6. Павелски - 30 (Диллон, Хед), 54:05 - 2:7.



Вратари: Дипьетро - Джонс.



Штраф: 8 - 6.



Броски: 27 (9+13+5) - 24 (10+5+9).



Наши: Голдобин (11.48/0/-1) - -.



12 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.

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