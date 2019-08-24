«Ванкувер» подписал 18-летнего вратаря рижского «Динамо»

«Ванкувер» заключил соглашение с вратарем Артуром Силовым, сообщает официальный сайт клуба. Контракт новичка рассчитан на три сезона.

Силов — вратарь системы рижского «Динамо». В сезоне-2018/19 он провел 7 матчей в МХЛ за «Ригу», пропуская в среднем 2,45 шайбы и отражая 92 процента бросков. Также на его счету 20 встреч в чемпионате Латвии и участие в юношеском чемпионате мира.

«Ванкувер» задрафтовал Силова в 2019 году под общим 156-м номером.