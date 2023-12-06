«Калгари» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» обыграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» поднялась на 11-е место в таблице Западной конференции с 22 очками в 23 матчах, «Калгари» идет на 10-й строчке с 23 очками в 25 играх.

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